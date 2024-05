Por paralisação do Brasileiro, Palmeiras terá semana livre antes de jogo decisivo na Copa do Brasil

O Palmeiras terá a semana livre para treinos antes de seu próximo compromisso. O Verdão volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Botafogo-SP em duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Depois da vitória por 2 a 1 sobre o Independiente del Valle, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, na última quarta-feira, o Palmeiras entraria em campo no domingo para duelo contra o Criciúma, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, a CBF adiou as duas próximas rodadas da competição devido às enchentes no Rio Grande do Sul.

O Verdão recebeu folga nesta quinta-feira após carimbar a classificação às oitavas de final da Libertadores e retorna aos treinamentos às 10 horas de sexta-feira na Academia de Futebol para dar início à preparação para o jogo decisivo da Copa do Brasil. Em meio à preparação, o clube fará um jogo-treino no sábado.

A equipe comandada por Abel Ferreira, portanto, terá um tempo do Brasileirão, torneio em que seu desempenho vem oscilando. O clube soma oito pontos e ocupa a nona colocação. Com seis rodadas disputadas, foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas. O Verdão deve voltar a disputar o Campeonato Brasileiro no dia 2 de junho, contra o Atlético-MG, na Arena MRV.

O Palmeiras vinha de uma sequência dura de jogos e com alguns intervalos curtos entre eles, algo que foi alvo de reclamação para o técnico Abel Ferreira. Agora, a equipe volta a ter mais tempo para trabalhar e para a recuperação dos desfalques. Quando retornar, o time deve ter à disposição os atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, que se recuperam de cirurgias no joelho direito, e do Aníbal Moreno, tratando de um trauma ocular.

Além disso, a equipe também ganha tempo para recuperar o atacante Endrick, que teve um trauma na coxa direita na partida contra o Del Valle. O jogador faz seus últimos jogos pelo Palmeiras antes de se apresentar à Seleção Brasileira, para a Copa América, e, posteriormente, ao Real Madrid.