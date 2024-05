Atletas e comissão técnica celebram escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027

Nesta sexta-feira, o Brasil foi escolhido como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. O anúncio empolgou as atletas e a comissão técnica, que celebraram a definição.

A ex-jogadora Aline Pellegrino, vice-campeã olímpica e mundial em 2004 e 2007, respectivamente, e a atual gerente de competições da CBF, agradeceu aos envolvidos e afirmou que o torneio será um sucesso.

"Eu gostaria de parabenizar todas as mulheres que trabalham e trabalharam, as Pioneiras, as atletas da atualidade, por essa Copa do Mundo em 2027. Essa é uma vitória do futebol feminino. Quero agradecer todo o apoio da FIFA, Conmebol, CBF e Governo Federal, que acreditaram e apoiaram a nossa campanha. Tenho certeza de que a gente tem o potencial para fazer a maior Copa do Mundo Feminina da história."

A EUFORIA COM A VITÓRIA! ?? 2027 é aqui! No nosso Brasil! ?? ?? ?: @FIFAcom pic.twitter.com/FwoYGzv2ku ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 17, 2024

Ao ser escolhido como sede, o Brasil superou a candidatura conjunta da Bélgica, Países Baixos e Alemanha. As jogadoras Aline Gomes e Rafaelle enfatizaram a importância dessa conquista para o crescimento da modalidade no país.

"Realizar o Mundial aqui no nosso país, nos nossos estádios e com a nossa torcida é, acima de tudo, alimentar sonhos e encorajá-los. E agregar a tudo isso a visibilidade que uma Copa Feminina pode trazer para o Brasil é reafirmar para tantas outras meninas espalhadas pelos lugares mais longínquos do país que é possível", disse Rafaelle.

"Tive a oportunidade de vivenciar uma preparação para a Copa do Mundo em 2023 e foi uma sensação inesquecível, inexplicável e um momento único. É incrível saber que nosso país será a sede dessa competição, que trará uma grande visibilidade para nós mulheres e também para o futebol feminino no Brasil", relatou Aline.





O atual técnico da Seleção Feminina, Arthur Elias, espera realizar uma grande competição e visa ser campeão do torneio, algo que seria inédito para Seleção Brasileira feminina.

"Esse é um momento único. Vamos todos juntos trabalhar com muita dedicação nesses próximos três anos para o nosso grande objetivo que é vencer a Copa dentro do nosso país. E assim inspirar e realizar um sonho de tantas crianças, mulheres, apoiadores e torcedores da nossa Seleção."

Por fim, Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira masculina, comemorou a escolha e exaltou o trabalho realizado pela CBF.

"Está de parabéns o futebol feminino brasileiro por essa bela conquista. Depois de um árduo trabalho desenvolvido, ficamos muito felizes pelo sucesso do trabalho da CBF e pela indicação da FIFA. Tenho certeza que faremos um dos melhores campeonatos da história. Coisas boas virão", afirmou Dorival.