Artur Jorge exalta recuperação do Botafogo na Libertadores: "Classificação histórica"

O Botafogo venceu o Universitario, do Peru, por 1 a 0, fora de casa, e garantiu a classificação para as oitavas de final Copa Libertadores. Após o jogo desta quinta-feira, o treinador Artur Jorge analisou a partida e exaltou a recuperação do Fogão na competição.

"Em relação ao jogo, nós temos um contexto mais alargado para analisar. O jogo em si não foi, por parte do Botafogo, muito bem jogado. Foi um jogo mais sofrido do que bem jogado, mas foi uma partida onde a vitória nos assenta muito bem, porque não permitimos oportunidades ao adversário e fomos eficazes nas oportunidades claras para fazer gol. Sabíamos que era um rival muito forte porque ainda não tinha perdido em casa em 2024, e nós conseguimos vencer", disse.

"O Botafogo não escolhe adversário ou local para se impor, e hoje viemos aqui em busca da classificação. Viemos ganhar com mérito e acabamos por ganhar uma classificação histórica. Num grupo que se disputa 18 pontos, nós tínhamos zero nos dois primeiros jogos. Conseguimos uma recuperação extraordinária e isso é mérito dos jogadores. Portanto, muito satisfeito por isso e por ter ganho", completou.

Artur Jorge também elogiou o adversário peruano, mas alegou que o grande mérito na partida foi de sua equipe.

"Acho que é justo falar sobre o que o Universitario fez em campo. Nos trouxe dificuldades, obrigou os rapazes a defender e procuraram ter um resultado diferente. Mas por grande mérito daquilo que foi o grande compromisso do Botafogo, não demos oportunidades aos adversários. As situações de maior perigo aconteceram em bolas diretas na nossa área e em alguns cruzamentos, mas acabamos sempre defendendo bem. Acho que as oportunidades claras de gol foram do Botafogo", falou.

Com a vitória, o Botafogo pulou para a segunda colocação do Grupo D, com nove pontos, e não pode mais ser alcançado pelo terceiro lugar, que é justamente o Universitario, com cinco pontos.

Na sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores, o Botafogo enfrentará o Junior Barranquilla, da Colômbia, fora de casa. O jogo acontece no dia 28 de maio e definirá o líder do grupo.