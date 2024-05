Grêmio faz primeiro treino no CT do Corinthians e divulga foto

O elenco profissional do Grêmio está de volta aos treinos. Na manhã desta sexta-feira, a equipe gaúcha registrou o reinício das atividades através de uma publicação com uma imagem nas redes sociais.

"Voltamos às atividades. Começando o primeiro dia de treinamento aqui no CT do Corinthians", destacou o Imortal através do X (antigo Twitter).

VOLTAMOS ÀS ATIVIDADES! 🇪🇪 Começando o primeiro dia de treinamento aqui no CT do Corinthians. pic.twitter.com/vY6sRYEhpO -- Grêmio FBPA (@Gremio) May 17, 2024

O Grêmio está na capital paulista em função da tragédia climática no Rio Grande do Sul. O clube teve as suas instalações muito atingidas pelas enchentes. A ideia é ficar no CT do Corinthians até o próximo dia 26.

Para os jogos, o Grêmio pretende usar o estádio Couto Pereira, que pertence ao Coritiba. Na capital paranaense estão confirmados os duelos contra The Strongest, no dia 29 de maio, e diante do Estudiantes, em 8 de junho, pela Libertadores da América.

No Brasileirão, os jogos estão cancelados até o final do mês de maio - inclusive para todos os times da competição.