Flamengo vai se reunir com Gabigol no CT; clube já debate punição

Do UOL, no Rio de Janeiro

A foto de Gabigol com a camisa do Corinthians caiu como uma bomba no Flamengo. Dirigentes da cúpula do futebol vão encontrar o jogador e debatem desde a noite de quinta-feira uma punição para o atacante. A assessoria do jogador nega que a imagem seja verdadeira.

O que aconteceu

Marcos Braz e Bruno Spindel vão se reunir com Gabigol ainda hoje. O jogador é aguardado no Ninho do Urubu na parte da tarde para o treino.

A reapresentação está marcada para 15h desta sexta. O elenco recebeu folga após a vitória sobre o Bolívar na Libertadores.

O Flamengo só deve se manifestar oficialmente após a reunião com o jogador. Até o momento o único posicionamento foi da assessoria pessoal do atacante, que diz "Gabriel estava na casa dele, em um momento de folga e celebrando a vitória na Libertadores. Ele estava com amigos e membros do Flamengo que são seus amigos também. A foto não é verdadeira."

O Fla ainda não tomou decisões sobre os dois funcionários que aparecem na imagem. Há relatos de que outras pessoas do clube também estavam no local - mas não foram fotografadas.

A foto pegou a direção do clube e funcionários de surpresa. O sentimento geral foi de irritação e até decepção com o jogador, já que o time vinha de duas vitórias importantes e aliviou o clima de pressão.