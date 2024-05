Palmeiras pode confirmar liderança geral da Libertadores pela sétima vez nos últimos oito anos

A vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Independiente del Valle pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores deixou o Verdão em primeiro lugar na classificação geral da competição. Dessa forma, os comandados de Abel Ferreira chegam para a última rodada dependendo só de si para garantir de vez a liderança geral pela sétima vez nos últimos oito anos.

Com 13 pontos, o Verdão garantiu a liderança do Grupo F e se classificou às oitavas da competição pelo oitavo ano seguido, feito inédito de um clube brasileiro. Disputando a primeira posição, Talleres e River Plate têm a mesma pontuação do Alviverde, mas ficam atrás do Alviverde pelo saldo de gols. O Palmeiras tem um sado de nove, enquanto os argentinos têm de seis e sete, respectivamente.

O Palmeiras, portanto, pode garantir a classificação geral da fase de grupos da Libertadores pela sétima vez em oito edições do torneio. Nas últimas temporadas, o clube foi dono da melhor campanha em 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 e 2023. Apenas em 2021 ficou em segundo lugar, sendo superado pelo Atlético-MG. Neste período, o Verdão faturou duas taças: em 2020, sobre o Santos e em 2021 diante do Flamengo.

O próximo compromisso do Palmeiras pela Libertadores acontece no dia 30 de maio, contra o San Lorenzo. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Na chave, o time argentino briga pela última vaga nas oitavas da competição assim como Independiente del Valle e Liverpool-URU.

Nesta oportunidade, o Alviverde entrará em campo defendendo sua invencibilidade de 18 jogos como mandante pela Libertadores. A equipe não perde nessas condições desde maio de 2021. Em casa, são 12 vitórias e seis empates. A última derrota foi contra o Defensa y Justicia, na fase de grupos da competição daquele ano.