Com assistência contra a Ponte, Guilherme vira jogador com mais participações em gols na Série B

O atacante Guilherme é um dos principais destaque do Santos neste início de Série B. Nesta quarta-feira, o atleta foi decisivo mais uma vez ao dar assistência para o gol de Gil, que abriu o placar da vitória contra a Ponte Preta, por 2 a 1, no Moisés Lucarelli, pela quinta rodada da c0mpetição.

Segundo o Sofascore, esta assistência colocou Guilherme como o jogador com mais participações diretas em gols na Série B. Além da ação no jogo contra a Ponte, ele também concedeu passes para tentos outras duas vezes e balançou as redes em duas ocasiões.

Além dos bons números na Série B, Guilherme lidera os mesmos quesitos, entre os jogadores do Santos, na temporada. Com cinco gols e cinco assistências, o atacante possui dez participações diretas em 20 jogos. Ele ficou de fora de apenas uma partida do Peixe em 2024.

? Guilherme é o líder em assistências e participações em gols do @BrasileiraoB 2024! ?? ?? 5 jogos

?? 2 gols

?? 3 assistências

? 79 mins p/ participar de gol (!)

? 9 finalizações (4 no gol)

? 6 passes decisivos

? 3/3 dribles certos (!)

? Nota Sofascore 7.74 (a 2ª maior!) pic.twitter.com/NelAlq28mO ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 16, 2024

No entanto, Guilherme teve constatada um lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda e teve que ser substituído ainda no primeiro tempo do duelo. O jogador passou por exames e já iniciou o tratamento.

Sendo assim, o atacante desfalca o Santos na partida contra o Brusque, que acontece neste domingo, pela sexta rodada da Série B. A bola rola na Vila Belmiro, com 100% do público, a partir das 11h (de Brasília).