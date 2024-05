Técnico do São Paulo explica não utilização de James: "Tomo a decisão que é melhor para equipe"

No empate contra o Barcelona-EQU, o meia James Rodríguez mais uma vez não foi relacionado pelo técnico Luis Zubeldía. Após a partida, o comandante do São Paulo explicou a decisão.

"Não há nada pessoal com nenhum jogador. Eu particularmente com o meu grupo de trabalho estou comprometido jogo a jogo do São Paulo. A partir do que vejo, tomo a decisão que considero melhor para a equipe. Não mais que isso", disse.

Outro que falou sobre o tema foi o presidente Julio Casares. O mandatário disse que está "cada vez mais claro" que James não está nos planos do técnico e se colocou aberto à propostas após a disputa da Copa América.

Apesar da pouca utilização no São Paulo, James deve ser convocado pela Colômbia para o torneio. O último jogo dele foi o empate contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, no Morumbis, no dia 29 de abril.

Desde então, o meia não foi mais relacionado pelo técnico Zubeldía. Pelo Tricolor, ele disputou, até o momento, 22 jogos, com dois gols e quatro assistências.

Com o adiamento da sétima e oitava rodadas do Brasileiro em razão das enchentes no Rio Grande do Sul, o próximo jogo do São Paulo será contra o Águia de Marabá pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, às 21h30 (de Brasília) da próxima quinta-feira, no Morumbis. Na ida, a equipe venceu por 3 a 1, no Mangueirão.