Rio Ave x Benfica: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Português

Nesta sexta-feira, o Rio Ave recebe o Benfica, pela 34ª rodada do Campeonato Português. A bola rola a partir das 16h45 (de Brasília).

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva pelo Star+.

Pontuação

Rio Ave: 36 pontos em 33 jogos, começou a rodada na 10ª posição.

Benfica: 79 pontos em 33 jogos, começou a rodada na 2ª posição.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Rio Ave: quatro empates e uma vitória.

Benfica: três vitórias e duas derrotas.

Prováveis escalações

Rio Ave: Jhonatan; Pantalon, Aderllan Santos e Patrick William; Costinha, Oudrhiri, Vítor Gomes e Úmaro Embaló; Joca Fernandes, Fábio Ronaldo e Emmanuel Boateng



Técnico: Luís Freire

Benfica: Trubin; Aursnes, António Silva, Otamendi e Álvaro Carreras; João Neves, Florentino e João Mário; Di Maria, Orkun Kokçu e Rafa Silva



Técnico: Roger Schmidt

Arbitragem

David Rafael Silva será o árbitro do jogo, com Andreia Sousa e Nelson Cunha como assistentes. Rui Oliveira fica no comando do VAR.