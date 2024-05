E o Moscardo? Recuperado, volante aguarda definição da diretoria e pode ser aproveitado no Corinthians

O volante Gabriel Moscardo pode, muito em breve, defender o Corinthians dentro de campo. Emprestado pelo Paris Saint-Germain ao Timão até o fim de junho, o jovem está perto de ser liberado para retornar aos gramados.

Conforme apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, o atleta de 18 anos está 100% recuperado de uma cirurgia no calcanhar esquerdo e já participa de algumas atividades com o elenco no CT Dr. Joaquim Grava. Cabe agora ao clube decidir se o jogador será ou não relacionado para as partidas.

Entretanto, ainda não há uma definição da diretoria chefiada por Augusto Melo se Moscardo poderá ser utilizado por António Oliveira na equipe profissional. Ele é bem avaliado pela comissão técnica do português, que já expressou em público o desejo de contar com o volante.

Há também uma dúvida em relação à capacidade física do jogador, que não entra em campo desde dezembro do ano passado. Por outro lado, existe o entendimento que ele pode ser utilizado em situações específicas.

Após a vitória contra o Argentinos Juniors, pela Sul-Americana, na última terça-feira, o meio-campista Breno Bidon, atual titular do time, revelou expectativa de, talvez, jogar ao lado de Moscardo. Os dois atuaram juntos na base e são parceiros desde os 14 anos de idade.

"A gente vem conversando bastante, jogamos juntos desde os 14 anos. Vai ser muito bom se ele puder atuar, vou ficar muito feliz por ele. A gente se conhece desde a base, fico muito feliz por tudo o que está vivendo. Quem sabe ele pode estar jogando aí", disse o garoto na zona mista.

Moscardo publicou foto ao lado de Bidon durante treino do Corinthians

O Corinthians acertou a venda de Gabriel Moscardo para o PSG no final de janeiro. O Paris, no entanto, o emprestou até o fim de junho para o time do Parque São Jorge.

O clube francês desembolsou 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões na cotação da época), além de 2 milhões (aproximadamente R$ 10,7 milhões) em bonificações. Do valor fixo, o Timão teve direito a R$ 100 milhões (92,5% ), dinheiro que já foi utilizado para resolver pendências com o elenco atual.

Moscardo subiu para o time principal do Corinthians no ano passado, quando fez 25 jogos pelo Corinthians, 21 como titular, com um gol e uma assistência. Ele iniciou a temporada atuando pelo sub-20, mas foi promovido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.