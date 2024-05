Tuchel confirma saída do Bayern de Munique: "A decisão de feveiro continua"

O técnico Thomas Tuchel confirmou nesta sexta-feira em coletiva de imprensa que irá mesmo sair do Bayern de Munique ao final da temporada. O treinador havia comunicado a decisão em fevereiro, mas surgiu a possibilidade dele continuar após o clube bávaro ter dificuldade em encontrar um substituto. Porém, as partes não chegaram em um acordo e o comandante alemão deixará o clube.

"Esta é a minha última coletiva de imprensa. Houve conversas, mas não chegamos a um acordo, então a decisão de fevereiro continua válida", disse.

? Thomas #Tuchel über seine Zukunft: "Das ist die letzte Pressekonferenz an der Säbener Straße. Es bleibt bei der Vereinbarung vom Februar. Es gab nochmal Gespräche, aber wir haben keine Einigung gefunden."#FCBayern pic.twitter.com/jSdu3cgKtO ? FC Bayern München (@FCBayern) May 17, 2024

Tuchel também afirmou que a campanha na Liga dos Campeões foi vital para voltar a conversar sobre a possibilidade de permanecer na equipe.

"Obviamente é difícil. Resultados como os da Liga dos Campeões contra Lazio, Arsenal e Real Madrid nos uniram. A reação das últimas semanas foi a base para voltarmos a conversar. Mas não conseguimos chegar a um acordo. Não direi os motivos. O acordo de fevereiro permanece", concluiu.

O técnico de 50 anos chegou ao Bayern de Munique em março do ano passado. Ao todo, comandou a equipe em 60 jogos, venceu 37, empatou oito e perdeu 15. Além disso, foi campeão do Campeonato Alemão de 2023, apesar de ter assumido a equipe com o troféu já encaminhado.

Na atual temporada, o clube bávaro encerrou sua sequência de 11 títulos consecutivos na Bundesliga e foi eliminado na segunda fase da Copa da Alemanha. Na Champions League, o time fez uma boa campanha e chegou à semifinal, na qual foi superado pelo Real Madrid.

A última partida de Tuchel no comando do Bayern de Munique será neste sábado, às 10h30 (de Brasília), contra o Hoffenheim, na Rhein-Neckar-Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Alemão.