Elenco do Bahia segue treinando visando o jogo pela Copa do Brasil

O Bahia seguiu, na manhã desta sexta-feira, no CT Evaristo de Macedo, a preparação para o confronto diante do Criciúma, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo está marcado apenas para a próxima quinta-feira.

As atividades começaram no auditório, onde os jogadores assistiram a um vídeo com erros e acertos cometidos na vitória do Tricolor do Aço contra o RB Bragantino, na rodada anterior do Campeonato Brasileiro.

Antes de partir para o treino no gramado, os atletas realizaram uma ativação na academia sob o comando do preparador físico Danilo Augusto. Na sequência, os jogadores foram para o campo.

No campo 1, o elenco foi dividido em dois e realizou uma ativação física e técnica. Em seguida, os jogadores se dividiram em duas equipes novamente, deste vez para um treino coletivo comandado pelo treinador Rogério Ceni.

???? Hora dos trabalhos em campo na Cidade Tricolor! #BBMP pic.twitter.com/JQ6Qsjx8DY ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 17, 2024

O volante Acevedo e o lateral-esquerdo Ryan, que estão lesionados, seguiram seus cronogramas de recuperação. O Bahia volta aos treinos na manhã deste sábado.

A partida contra o Criciúma será na quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse. Na ida, na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu por 1 a 0, portanto a equipe precisa de apenas um empate para conseguir a classificação na Copa do Brasil.

Por conta da paralisação do Campeonato Brasileiro, devido às enchentes no Rio Grande do Sul, a partida entre Bahia e Atlético-MG, que seria realizada neste fim de semana, foi adiada.