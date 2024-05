Após início animador, Otero cai de rendimento e acumula sete jogos sem marcar pelo Santos

Otero não atravessa bom momento no Santos. Após início animador, o venezuelano teve uma queda de rendimento considerável e não sabe o que é marcar um gol um há sete jogos.

A última vez que Otero balançou as redes foi na partida de ida da final do Paulistão, contra o Palmeiras. Na ocasião, ele marcou o gol da vitória magra do Santos, que viria a perder por 2 a 0 no jogo da volta.

De lá pra cá, o meia não conseguiu mais marcar gols tampouco conceder assistências - algo que fez três vezes na temporada. Além do gol diante do Palmeiras, ele possui outros dois tentos na temporada, ambos anotados no Estadual.

Mesmo com a seca de gols, Otero segue sendo bancado pelo técnico Fábio Carille no time titular do Santos. O meia começou jogando nas cinco partidas do Peixe na Série B, mas foi substituído em todas.

Otero foi contratado no início desta temporada como um dos principais reforços para a reconstrução do Santos. Apesar do momento, o venezuelano segue sendo um dos jogadores mais importantes do elenco do Peixe, com 19 jogos em 2024.

O meia tem a chance de colocar um ponto final na seca de gols neste domingo, quando o Santos enfrenta o Brusque, às 11h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada da Série B.