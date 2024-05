Mauro Cezar detona nova polêmica de Gabigol: 'Facilita a vida do Landim'

No Posse de Bola, Mauro Cezar Pereira criticou duramente Gabigol pela foto com a camisa do Corinthians. O colunista do UOL afirmou que é uma falta de respeito do atacante, que acumula polêmicas desde o ano passado, além das más atuações. Para Mauro Cezar, atitudes como essa dificultam a renovação do contrato de Gabigol no Flamengo.

'Falta de respeito de um jogador que tem feito bobagens': "A questão não é de se comover ou não, é do absurdo a falta de respeito de um jogador que tem feito várias bobagens. A gente pode lembrar que, além das péssimas atuações, que ele não consegue reagir, está jogando mal praticamente há um ano e meio, não está jogando nada, raríssimas atuações minimamente aceitáveis, o Gabriel foi o jogador que mandou beijo para o técnico adversário depois de perder uma final, aí depois ele fala na zona mista que faria aqui, que adora o Dorival Jr., podia mandar beijo qualquer dia do ano, mandou beijo na coletiva do técnico na frente de vários jornalistas e câmeras. Pelo amor de Deus, ninguém é idiota, você pode festejar uma pessoa que você gosta de várias maneiras, tudo tem o seu momento".

'Claro que o flamenguista não gostou': "Aí ele fez aquilo e no início do ano foi num podcast e falou do Corinthians de uma maneira que se fosse o Cássio falando do Flamengo o torcedor do Corinthians não ia gostar. Claro que o flamenguista não gostou e não aconteceu nada, porque os dirigentes são permissivos, aceitam qualquer coisa. Aí arrumou essa punição, que desfalcou o Flamengo, bem ou mal, ele ganha salário do Flamengo e ganha muito bem. E agora essa situação: ele está em casa, poderia estar de pijama, deve ter muita roupa o Gabigol, é meio vaidoso, deve ter muita roupa diferentona, mas ele bota justamente a camisa do Corinthians e um dos amigos dele, olha que coisa curiosa, um amigo num círculo fechado tira uma foto e essa foto vaza. Que coisa incrível. Isso partindo do princípio que o Flamengo esteja certo, segundo o ge, o Flamengo entende que a foto é real. O staff do jogador negou a fotografia, mas demorou muito até que negaram".

'Vai ficando mais fácil não renovar o contrato de Gabigol': "Ele está facilitando a vida do Landim e do Marcos Braz, especialmente do Landim, que tem suas ambições políticas no Flamengo: não vai se candidatar porque não pode, mas certamente quer fazer o sucessor. O Gabriel é um problema, como é que você renova o contrato de um jogador caro, que não joga bem há muito tempo e que muita gente acha que vai ser o novo Pato ou novo Luan? Ou seja, que nunca mais vai jogar bem. Eu sinceramente não sei disso, não tenho bola de cristal, mas sei que não está jogando nada há muito tempo. Então, é uma situação que ele está facilitando a vida dos dirigentes, vai ficando mais fácil não renovar o contrato".

