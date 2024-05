Santos faz treino tático e trabalha bola parada antes de jogo contra o Brusque

O Santos realizou, nesta sexta-feira, o seu penúltimo treino antes da partida contra o Brusque, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille comandou uma atividade tática e de bola parada no CT Rei Pelé.

O comandante não pôde contar com Guilherme. O atacante sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda na vitória de 2 a 1 sobre a Ponte Preta, na última quarta-feira, em Campinas.

Além dele, Julio Furch e Pedrinho seguem de fora. Ambos estão tratando uma pubalgia. O lateral direito Aderlan, se recuperando de uma fratura na mão direita, completa a lista.

Assim, uma possível escalação é com: João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos e Patrick.

O Santos finaliza a sua preparação neste sábado. O jogo contra o Brusque está marcado para domingo, às 11 horas (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada da Série B.

Pela primeira vez o Peixe poderá atuar com o apoio de sua torcida na Segunda Divisão. A diretoria conseguiu uma liberação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para ter 100% de público no embate. A renda será integralmente revertida as vítimas do Rio Grande do Sul, garantindo um valor mínimo de R$500 mil reais, para doação.