Palmeiras parabeniza César Maluco pelo aniversário de 79 anos

Soprando velinhas nesta sexta-feira, o ex-atacante César Maluco está completando 79 anos de idade. O Palmeiras, clube em que mais se destacou, lembrou a data e parabenizou o ídolo nas redes sociais.

"César Maluco, nós gostamos de você! O segundo maior artilheiro da nossa história, com 182 gols, completa 79 anos nesta sexta-feira! Saudações alviverdes e muitas felicidades, ídolo!", destacou o Verdão.

César Maluco fez parte da "Segunda Academia" alviverde, período entre 1971 e 1980 no qual o clube contou com grandes craques e apresentou um futebol de extrema classe e técnica. Além dele, outros destaques foram o goleiro Leão, os zagueiros Luís Pereira e Alfredo e os atacantes Leivinha, Edu Bala, Nei e Jorge Mendonça, além de Dudu e Ademir da Guia, presentes no elenco desde a "Primeira Academia".

César jogou no Palmeiras entre 1967 e 1974 e marcou 182 gols em 327 jogos, se tornando o segundo maior artilheiro da história do Verdão. Como títulos, conquistou cinco Campeonatos Brasileiros (1967 (Roberto Gomes Pedrosa), 1967 (Taça Brasil), 1969, 1972 e 1973) e dois Campeonatos Paulistas (1972 e 1974).