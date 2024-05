Presidente-jogador, Romário está relacionado para a estreia do America

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Romário está relacionado e pode entrar em campo na estreia do America na segunda divisão do Carioca, neste sábado, contra o Petrópolis, no Giulite Coutinho.

O que aconteceu

Romário está perto de voltar aos gramados após 15 anos. Ele está inscrito na competição e quer realizar o sonho de jogar ao lado do filho, Romarinho.

"A ideia é jogar alguns minutos de algumas partidas, até porque o mais importante para o America, nesta competição, é a questão técnica e, para isso, temos de entrar com uma força maior. O objetivo, por mais que seja difícil, é ser campeão da segunda divisão para, ano que vem, disputar a divisão principal do Carioca", disse, após o primeiro treino com o elenco.

O tetracampeão também é o presidente do America. O pleito foi realizado no ano passado. Ele ainda é senador pelo PL.

Romário brincou sobre continuar a contagem de gols. "Parei em 1002. Tomara que eu faça um pouco mais, e vou contar, já que é jogo oficial. Mas fazer gol hoje em dia, com 58 anos, é muito difícil. Entrar já vai ser difícil, fazer gol vai ser quase impossível, mas, claro, vou estar ali. Se a bola cair por ali, vamos ver".

O America conta também com outros nomes conhecidos do grande público. O atacante André, ex-Santos, e o zagueiro Fabricio, ex-Fluminense, são alguns desses.