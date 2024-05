Thiago Alcântara não renova e deixará o Liverpool ao fim da temporada

O meia Thiago Alcântara, brasileiro naturalizado espanhol, não seguirá no Liverpool para a próxima temporada. O anúncio aconteceu na manhã desta sexta-feira, quando o clube inglês comunicou que o atleta não terá seu contrato renovado.

"A passagem de Thiago Alcântara pelos Reds chegará ao fim no final da temporada, com o término de seu contrato", foi escrito.

Thiago Alcantara chegou ao Liverpool em 2020. Antes, ele brilhou com a camisa do Bayern de Munique e, uma temporada antes da transferência ao clube inglês, conquistou a Liga dos Campeões pelo time alemão.

Filho de Mazinho e irmão de Rafinha Alcântara, Thiago também conta com passagem pelo Barcelona, clube no qual foi revelado. No Liverpool, o atleta sofreu com lesões e não conseguiu o mesmo protagonismo como nos outros clubes.

No time da Inglaterra, Thiago Alcântara disputou 98 jogos e marcou seis gols. O treinador dos Reds, Jurgen Klopp, rasgou elogios ao meia.

"Tecnicamente ele é muito, muito bom. Um talento que poderia jogar em qualquer time do mundo e foi um privilégio tê-lo conosco. Eu já sabia muito sobre ele como jogador de futebol antes de chegar aqui - o que ele fez no Barcelona e no Bayern de Munique, como não? - e não poderia ter ficado mais feliz quando ele decidiu assumir um novo desafio conosco", falou.

"A partir daí pude vê-lo de perto e tudo o que posso dizer é 'Uau'. O mais importante é que ele fez parte de uma nova história e nos ajudou por causa de suas qualidades especiais. Sei que as lesões têm sido uma frustração para ele e também para nós, mas o nível que ele conseguiu jogar quando estava disponível foi incrível", completou.

Aos 33 anos de idade, Thiago Alcântra ainda não revelou seu futuro. Ao fim de seu contrato, ele poderá assinar com qualquer clube de forma gratuita.