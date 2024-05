Guardiola afirma que apenas um triunfo trará título para Manchester City no Inglês: "É vencer ou vencer"

Nesta sexta-feira, o técnico Pep Guardiola analisou a reta final do Campeonato Inglês e afirmou que o Manchester City precisa vencer para se tornar campeão. A fala veio em coletiva de imprensa, que antecede o confronto com o West Ham neste domingo, às 12h (de Brasília), no Etihad Stadium, pela última rodada da Premier League. Enquanto o Arsenal, concorrente pelo título, irá receber o Everton, no mesmo dia e horário.

"Se você está pensando que o Arsenal vai perder em Old Trafford, esqueça. Se você está pensando que o Everton vai fazer alguma coisa (no domingo), esqueça", disse. "Isso não vai acontecer. Fizemos o que tínhamos que fazer contra o Crystal Palace, Wolverhampton, Fulham, Tottenham, e agora temos o último. Então, eles sabem que é vencer ou vencer, caso contrário o Arsenal será campeão", concluiu.

O líder Manchester City está com 88 pontos, dois a mais que o Arsenal, segundo colocado. Porém, os Gunners possuem um saldo de gols melhor (61 a 60) e, em caso de empate na pontuação, eles ficam com o título. Assim, apenas uma vitória garante o título dos Citizens.

Por conta disso, Guardiola exige foco total de seus atletas nesta partida.

"Há muito trabalho a fazer. Hoje eles vão sentir isso. Vou mostrar a eles que há muito trabalho a fazer. Vou mostrar a eles como eles são bons e o que precisam fazer. É simples assim, nada de especial", afirmou.

O treinador espanhol também comentou sobre a disponibilidade de Kevin De Bruyne, que sentiu dores no tornozelo durante a vitória do Manchester City por 2 a 0 contra o Tottenham na última terça-feira e teve que ser substituído.

"Hoje veremos. Ontem os jogadores estavam de folga. Hoje vamos treinar e veremos."