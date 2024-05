Há 66 anos, Coutinho estreava no Santos com apenas 14 anos

Não é segredo para ninguém a grandiosidade que Coutinho tem no Santos e na Seleção Brasileira. Campeão do mundo com o Peixe em 1962 e 1963 e com a Seleção em 1962, o ex-atacante carrega o posto de terceiro maior goleador da história do Alvinegro praiano. Mas você sabia que ele carrega outro recorde? Quando estreou, Coutinho virou o jogador mais jovem a vestir a camisa do Peixe.

Coutinho, jogador do Santos FC.

A partida foi contra o Sírio Libanês, de Goiás, em 17 de maio de 1958. O futuro ídolo santista entrou na partida com 14 anos e 11 meses de idade. E a estreia não poderia ser melhor para o jovem jogador: o Alvinegro impôs uma goleada de 7 a 1.

Coutinho marcou seu nome na história do Santos ao fazer parceria com Pelé e participar do momento mais vitorioso da história do clube. No período em que jogou pelo Peixe, conquistou seis estaduais, cinco brasileiros, duas Libertadores e dois Mundiais.

No dia 11 de março de 2019, Coutinho morreu aos 75 anos, em Santos.