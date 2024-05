Pela 1ª vez Zubeldía terá semana livre no São Paulo; veja os planos do treinador

Luis Zubeldía terá uma sema livre para trabalhar pela primeira vez desde que chegou ao São Paulo. Com o adiamento das duas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, o técnico argentino, enfim, poderá comandar uma preparação mais elaborada para os seus atletas no CT da Barra Funda já visando os confrontos decisivos que terá pela frente.

Desde que foi contratado, Zubeldía tem lidado com uma rotina de jogos a cada três ou quatro dias. Desta forma, no princípio, o argentino acabou recorrendo mais a conversas do que propriamente atividades técnicas e táticas, o que acabou dando resultado.

"Quanto mais tempo para treinamento, melhor. Descansamos os jogadores que estão tendo muitos minutos e, com o treinamento, podemos equiparar o grupo, ter um nível de forma adequado de todos. Não sei quantos treinos vamos ter, mas é um processo em que vamos tratar de trabalhar e de jogar o jogo da Copa do Brasil da melhor maneira e depois enfrentar o Talleres", comentou Zubeldía.

O São Paulo só volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, contra o Águia de Marabá, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Depois, na outra quarta, terá pela frente o Talleres, novamente em casa, uma verdadeira decisão pela liderança do Grupo B da Libertadores.

"Eu sempre disse que não era uma desculpa não ter tempo para treinar e com jogos a cada três dias. Os jogadores estão bem, estão entendendo certas situações que precisamos administrar com a bola e outros princípios sem a bola também", comentou Zubeldía.

Em sete jogos sob o comando do treinador argentino o São Paulo soma cinco vitórias e dois empates. O time ainda está invicto e com a classificação assegurada às oitavas de final da Libertadores, mas o empate sem gols com o Barcelona de Guayaquil nesta quinta-feira, diante de mais de 50 mil torcedores no Morumbis, acabou tendo um gostinho amargo.

"A expectativa de gol rival foi pouca, a nossa foi grande. O processo de circulação de bola não está tendo muitos problemas. Falta o passe fino que rompe a estrutura defensiva. Nos faltou isso. Talvez mais cruzamentos, mais boladas paradas, essas pequenas coisas que fazem o jogo", concluiu.