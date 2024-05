Loja do Corinthians posta camisa com 'Gabriel' após polêmica com Gabigol

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A loja oficial do Corinthians fez uma brincadeira nas redes após o vazamento de uma foto de Gabigol, atacante do Flamengo, com a camisa do Timão. O estafe do jogador nega a veracidade das imagens.

O que aconteceu

O ShopTimão publicou uma imagem que aparece uma camisa como número 10 e o nome Gabriel. Na legenda: com "todo mundo quer a nova camisa do Timão personalizada com o seu nome".

Gabigol apareceu usando a camisa do Corinthians em um evento em casa. O estafe do jogador disse que a foto "não é verdadeira".

Todo mundo quer a nova camisa do Timão personalizada com o seu nome



Agora a personalização está disponível e você pode garantir a sua na ShopTimão!



Escolha seu nome e número, e receba no conforto de sua casa >> https://t.co/nDDbi4CEWa pic.twitter.com/Bowh6nPFaL -- ShopTimão (@ShopTimao) May 17, 2024

A diretoria do Flamengo vai se reunir na tarde desta sexta-feira para debater o assunto. A cúpula vai definir os próximos passos após a polêmica.