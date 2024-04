Organizadas do Vasco entram no CT e cobram elenco e diretoria

A segunda-feira não foi a das melhores para o Vasco. Após perder para o Criciúma no sábado por 4 a 0, o elenco, juntamente do CEO do clube, Lúcio Barbosa, conversaram com as torcidas organizadas, que entraram no CT Moacyr Barbosa. Os torcedores cobraram uma reação da equipe.

Além do CEO e dos jogadores, o novo diretor de futebol do Vasco, Pedro Martins, foi o responsável por tocar o diálogo com os torcedores. O dirigente chega ao clube após passagem pelo Cruzeiro.

"A gente unificar todo mundo aqui, não só os jogadores, mas todo mundo que constrói o dia a dia desse clube. Todo mundo sabe que o resultado que passou não representa ninguém aqui. Não representa a torcida, o elenco e nem quem acorda todo dia para vir trabalhar aqui. Todo mundo sabe que isso não nos representa, e como o Maicon já falou, nós vamos para Fortaleza com comportamento diferente. A gente sabe da força do treinador, que já está trabalhando. Isso aí é todo mundo junto, não vamos conseguir sair dessa situação se não for unificado. A palavra de vocês é importante, a gente sente que vocês estejam juntos, sempre estiveram. É assim que nós vamos sentir aqui dentro, unificando todo mundo que trabalha dentro do Vasco, porque nós vamos sair forte", disse.

Próximo jogo do Vasco da Gama. ? ?: Leandro Amorim | #VascoDaGama pic.twitter.com/hEovgLklms ? Vasco da Gama (@VascodaGama) April 29, 2024

As organizadas também demonstram apoio a Rafael Paiva, que vai assumir o comando técnico do Vasco nos próximos jogos. Entre as conversas, eles cobraram uma postura dos jogadores, pediram contratações à diretoria e afirmaram que continuarão marcando presença nas próximas partidas.

"Se faz um estádio para 100 mil é 100 mil (público). Qualquer jogo no Maracanã o Fluminense perde a linha com a gente, dá 10% na marra porque sabe que vamos 'engolir' eles. Contra o rival (Flamengo), é meio a meio no Maracanã. Vocês acham que vão ter visibilidade aonde se não estivessem aqui? O jogador do Criciúma sambou na cara de vocês. Ninguém dá uma porrada, todo mundo assiste", protestou um integrante de uma das organizada do clube.

O Vasco volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o Fortaleza, no Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.