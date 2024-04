Giro: Com três de Lewandowski, Barcelona goleia Valencia e volta a vencer no Espanhol

Nesta segunda-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona recebeu o Valencia no Estádio Olímpico Lluís Companys e goleou por 4 a 2. Os gols dos mandantes foram marcados por Fermín López e Robert Lewandowski (3), enquanto Hugo Duro e José Luis García anotaram para os visitantes.

Assim, com o resultado positivo, o Barcelona assegurou a vice-liderança e chegou aos 73, mantendo assim a distância de 11 pontos para o líder Real Madrid, que também venceu na rodada. Por outro lado, o Valencia seguiu na oitava posição, agora com 48 pontos.

O Barcelona retorna aos gramados no próximo sábado, às 13h30 (de Brasília), diante do Girona, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 13h30 (de Brasília), no Estádio Montilivi. Já o Valencia enfrenta o Alavés no domingo, às 13h30 (de Brasília). O jogo acontece no Mestalla.

Os gols

O placar foi aberto pelo Barcelona, aos 22 minutos do primeiro tempo. Fermín López aproveitou o cruzamento do atacante brasileiro Raphinha e cabeceou no ângulo direito do gol.

No entanto, o Valencia igualou o marcador aos 27, com Hugo Duro. Após um grande vacilo de Ter Stegen, o atleta roubou a bola e empurrou para o fundo das redes.

A virada veio aos 38, com Pepelu. O jogador fez boa jogada individual e finalizou para o fundo da meta.

O Barça buscou o empate no segundo tempo, aos 4, com Lewandowski. De cabeça, o atleta emendou o escanteio cobrado por Gundogan para o fundo das redes.

Já aos 37, os mandantes viraram o jogo, novamente com o atacante polonês. Dessa vez, Araújo desviou e ele aproveitou o passe para marcar o seu segundo no jogo.

Por fim, aos 48, o centroavante ainda anotou mais um, dessa vez com uma pintura de falta no ângulo.

Genoa vence Cagliari pelo Italiano

Também nesta segunda-feira, pela 34ª rodada do Campeonato Italiano, o Genoa recebeu o Cagliari no Estádio Luigi Ferraris e venceu por 3 a 0, com gols de Thorsby, Frendrup e Guomundsson.

Assim, o time chegou aos 42 pontos na 12ª posição e voltou a vencer no Italiano, já que na rodada passada havia perdido para a Lazio. Por outro lado, o adversário ficou estacionado na 14ª colocação, com os mesmos 32 pontos.

Fora de casa, Farense derrota Estrela Amadora

Por fim, pela 31ª rodada do Campeonato Português, o Farense visitou o Estrela Amadora no Estádio José Gomes e venceu por 3 a 0. Os gols foram marcador por Bruno Duarte, Elbachir e Marco André.

Assim, com mais três pontos somados, a equipe chegou aos 34 na décima posição, além de ter voltado a vencer, já que empatou com o Vitória Guimarães e perdeu para o Benfica nas duas últimas rodadas. Por outro lado, o Estrela Amadora se complicou ainda mais. A equipe ficou estacionada na 15ª colocação, com os mesmos 29 conquistados e completou o sexto jogo sem vencer (quatro empates e duas derrotas).