Murilo aponta deficiência do Palmeiras após empate com São Paulo: "Faltou rodar mais a bola"

O Palmeiras empatou sem gols com o São Paulo na noite desta segunda-feira, no Morumbis. Após o duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Murilo apontou o que, em sua visão, faltou para o time conseguir fazer mais no jogo, e tranquilizou sobre uma pancada que levou no fim do jogo.

"Faltou paciência para conseguir rodar mais a bola. O jogo estava muito truncado, muitos duelos e não conseguimos fazer isso. Agora é acertar esse último passe para o próximo jogo. Pela forma que estamos jogando, nos duelos agarrados, nos combates, temos que rodar muito nosso elenco. Estamos sempre preparados e trabalhamos muito para isso, mas o professor sabe fazer as trocas na hora certa para ter o melhor time dentro de campo", disse em entrevista ao Premiere.

Por fim, o zagueiro tranquilizou a torcida sobre uma pancada que sofreu no final do jogo.

"Foi no tornozelo, está inchado, mas tudo certo. Agora é fazer um gelo e ir para o próximo", seguiu.

Com mais um ponto somado, o Alviverde agora tem cinco pontos e ocupa o 12° lugar na tabela. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal, no dia 5 de maio, às 18h30 (de Brasília). Ainda nesta semana, o Verdão estreia na Copa do Brasil. Na quinta-feira, o time de Abel Ferreira enfrenta o Botafogo-SP, em jogo de ida da terceira fase da competição. A bola rola às 21h30, no Allianz Parque.

Esse foi o terceiro encontro entre os times no ano e o terceiro empate. O primeiro clássico foi pela Supercopa do Brasil e também teve o placar zerado, enquanto a fase de grupos do Paulistão, Palmeiras e São Paulo ficaram na igualdade por 1 a 1.