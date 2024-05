Inter agradece ao Palmeiras e indica Arena Barueri para jogo pela Sul-Americana

Impossibilitado de usar o Beira-Rio por conta da tragédia que atinge o Rio Grande do Sul, o Internacional busca alternativas para mandar seus próximos jogos. Na noite desta segunda-feira, por meio de nota publicada no X, o clube gaúcho confirmou a indicação à Conmebol de dois estádios para receber dois duelos pela Copa Sul-Americana.

Para encarar o Belgrano no dia 28 de maio, pela sexta rodada do torneio continental, o Inter indicou a Arena Barueri. Em seu comunicado oficial, o time gaúcho citou o Palmeiras, uma vez que o estádio é gerido por uma empresa de Leila Pereira, presidente do clube alviverde.

"Um agradecimento muito especial à Sociedade Esportiva Palmeiras pela parceria e cedência do local para essa indicação. O clube paulista vem sendo um parceiro fundamental na doação de donativos para os mais necessitados no Rio Grande Sul, auxiliando de maneira importante e impactante os mais atingidos", diz o texto.

É com grande emoção e solidariedade que informamos a decisão do Sport Club Internacional de indicar para a Conmebol o local do seu jogo contra o Delfin, no dia 8 de junho, pela Copa Sul-Americana, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Este momento vai além das quatro... pic.twitter.com/y52WIr0utu ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 21, 2024

Já para encarar o Delfín, ainda pela quinta rodada da Sul-Americana, o clube indicou o Alfredo Jaconi, no dia 8 de junho. "O Internacional agradece ao Esporte Clube Juventude por abrir as portas do seu estádio para podermos continuar a nossa luta dentro da competição continental", diz o comunicado.

Com os dois estádios devidamente indicados para a Conmebol, o Internacional trabalha para cumprir os requisitos solicitados pela entidade e espera por uma manifestação oficial. Nesta segunda-feira, a delegação do time gaúcho chegou a Itu para um período de treinamento.

Veja o comunicado publicado pelo Inter na íntegra:

É com grande emoção e solidariedade que informamos a decisão do Sport Club Internacional de indicar para a Conmebol o local do seu jogo contra o Delfin, no dia 8 de junho, pela Copa Sul-Americana, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Este momento vai além das quatro linhas, é um ato de união e auxílio dos clubes ao nosso estado do Rio Grande do Sul. O Internacional agradece ao Esporte Clube Juventude por abrir as portas do seu estádio para podermos continuar a nossa luta dentro da competição continental.

Juntos, somos mais fortes e mostramos a força do futebol gaúcho. Continuamos trabalhando conjuntamente para atender todos os requisitos solicitados pela Conmebol e aguardamos a manifestação da entidade com a confirmação do local da partida.

O Clube comunica também que o jogo do dia 28 de maio pela Copa Sul-Americana, contra o Belgrano, será indicado para a Arena Barueri, em São Paulo. Um agradecimento muito especial à Sociedade Esportiva Palmeiras pela parceria e cedência do local para essa indicação. O clube paulista vem sendo um parceiro fundamental na doação de donativos para os mais necessitados no Rio Grande Sul, auxiliando de maneira importante e impactante os mais atingidos.

Contamos com a presença e o apoio de todos os torcedores e torcedoras neste momento tão especial. Vamos mostrar que, unidos, podemos superar qualquer desafio