Renato Gaúcho 'entrega' negociação de Rodrigo Caio com Grêmio: 'Alto nível'

O técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, "entregou" durante o Boleiragem, do Sportv, que a equipe gaúcha está negociando com Rodrigo Caio. O zagueiro está sem clube desde que deixou o Flamengo.

O que ele falou?

Conversas recentes. "Estou torcendo muito para que a gente traga esse jogador. Estamos conversando com ele. Conversei com ele outro dia durante uns 40 minutos para saber se estava afim de jogar e qual era sua condição."

Questão física. "Eu gosto dele, é um profissional de alto nível, ele joga muito. Já trabalhei com ele [no Flamengo] Dentro e fora das quatro linhas, é um grande profissional. Ele é novo [30 anos], teve um problema no joelho, mas já está treinando por conta própria."

Negociação. "Ele tem conversado com o pessoal do Grêmio e vamos ver. Com certeza, ele vai acrescentar muito no nosso grupo. Ele é experiente. Ele não vai jogar todos os jogos, mas quando jogar, estará à altura."

Os últimos meses de Rodrigo Caio

Rodrigo Caio está sem clube desde a saída do Flamengo. Ele se despediu da Gávea em dezembro do ano passado, ao fim do contrato.

Ele fez um curso na CBF Academy. A ideia foi estudar um pouco e entender processos extracampo, visando abrir possibilidades de carreiras que poderá seguir após pendurar as chuteiras.

O zagueiro está treinando de forma individual com uma equipe multidisciplinar. Ele faz trabalhos com acompanhamento de um preparador físico, um nutricionista e um fisioterapeuta.

Identificação com São Paulo e Fla

Rodrigo Caio foi criado nas categorias de base do São Paulo. Ele estreou no elenco profissional em 2011, com 17 anos.

Pelo Tricolor, ganhou a Copa Sul-Americana de 2012. O atleta deixou o clube em dezembro de 2018, após mais de uma década, para concretizar o acerto com o Flamengo.

Rodrigo Caio em ação durante jogo do São Paulo Imagem: GUILHERME RODRIGUES/ESTADÃO CONTEÚDO

O Flamengo desembolsou 5 milhões de euros (R$ 22,2 milhões à época). Os cariocas adquiriram 45% dos direitos, com um bônus de possibilidade de adquirir outros 30% por mais 2 milhões de euros (R$ 8,8 milhões na cotação daquele período) — o que foi concretizado posteriormente.

No Rio, Rodrigo Caio fez parte de uma geração que marcou história. Ele integrou o elenco campeão da Libertadores de 2019 e 2022, do Brasileiro de 2019 e 2020, da Copa do Brasil de 2022, da Recopa Sul-Americana 2020, da Supercopa do Brasil: 2020 e 2021 e do Carioca de 2019, 2020 e 2021.

O zagueiro também defendeu a seleção brasileira. Ele foi campeão dos Jogos Olímpicos de 2016, o primeiro título do país na competição.