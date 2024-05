Lateral do Botafogo, Rafael mostra joelho com pontos após cirurgia

O lateral-direito do Botafogo, Rafael, publicou nesta segunda-feira um vídeo em que mostra seu joelho esquerdo após cirurgia na patela. O jogador recebeu 16 pontos durante o procedimento.

Rafael se lesionou em abril deste ano. A última vez que esteve em campo foi na derrota do Botafogo para o Junior-COL, na estreia da Libertadores, no terceiro dia daquele mês.

No vídeo publicado, o atleta escreveu que está "quase acabando" e que "falta pouco" para se recuperar da lesão. Rafael deve voltar aos gramados daqui quatro semanas.

Foto: Reprodução / Instagram.

O jogador havia acabado se recuperar de uma dura lesão, também no joelho, sofrida em julho de 2023. Nesta temporada, além da partida contra o Junior-COL, ele também atuou nos dois jogos da final da Taça Rio, contra o Boavista.

Rafael chegou ao Botafogo em 2021. No entanto, sua passagem pelo Glorioso foi marcada por lesões, sendo esta a quarta que sofreu no período. Ao todo, o lateral possui 39 jogos com a camisa do time carioca, com duas assistências e nenhum gol marcado.