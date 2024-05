Com Diego Costa, Grêmio treina para próximo confronto pela Libertadores

Com a volta de Diego Costa, o Grêmio treinou nesta segunda-feira, no CT Joaquim Grava. O time gaúcho se prepara para enfrentar o Strongest no dia 29 de maio, às 19h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, pela sexta rodada da Copa Libertadores.

O centroavante Diego Costa chegou a São Paulo nesta segunda e já participou das movimentações realizadas nas dependências do centro de treinamento do Corinthians.

TÉCNICO E TÁTICO! ???? Nesta tarde, o nosso elenco iniciou a semana de treinos aqui em São Paulo. Com o retorno do atacante Diego Costa, eles realizaram trabalhos focados na movimentação e recuperação de bola. ? Eduardo Muniz | Grêmio FBPA Leia: https://t.co/D0dqmdHIqU pic.twitter.com/zJ2KrQXekN ? Grêmio FBPA (@Gremio) May 21, 2024

A manhã foi de descanso, mas o período da tarde apresentou uma série de atividades. A movimentação começou na academia, com aquecimento e exercícios de força. Em seguida, no gramado, houve circuitos de arranque e velocidade.

Na sequência, o técnico Renato Gaúcho dividiu o grupo em três times que revezavam em confrontos com espaço e número de toques na bola reduzidos. O foco foi na movimentação, rapidez de raciocínio e intensidade na recuperação da bola.

O elenco volta a treinar no CT Joaquim Grava nesta terça-feira, com portões fechados, apenas no período da manhã, a partir das 10h.