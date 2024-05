Guarani sofre virada do América-MG em casa e segue no Z4 da Série B

O Guarani perdeu para o América-MG nesta segunda-feira, no Brinco de Ouro, em Campinas, pela sexta rodada da Série B. Luccas Paraizo abriu o placar para o Bugre, mas Fabinho e Moisés viraram o jogo para o Coelho.

Com a derrota, o Guarani segue seu na drama na competição. A equipe ocupa a vice-lanterna com apenas três pontos conquistados. Do outro lado, o América-MG celebra a vitória, que o colocou na quarta colocação com, agora, 12 unidades.

O Guarani volta a campo neste sábado, contra o Mirassol, pela Série B. Na sexta-feira, o América-MG encara o Santos, pela mesma competição.

Intervalo de Guarani 1×1 América/MG. Luccas Paraizo anotou o gol do Bugre. Vamos em busca da vitória na segunda etapa! ?? ? Raphael Silvestre/GuaraniFC#AvanteMeuBugre pic.twitter.com/rlCmODTUL8 ? Guarani Futebol Clube (@guaranifc) May 21, 2024

Aos 18 minutos do primeiro tempo, o Guarani abriu o placar da partida. Luccas Paraizo aproveitou falha enorme do goleiro Dalberson e tocou para o fundo do gol vazio.

Mas o América-MG respondeu rápido e, aos 30 minutos, o jogo estava empatado novamente. Renato Marque cruzou na área e encontrou Fabinho, que cabeceou para deixar tudo igual em Campinas.

No segundo tempo, aos 34 minutos, o América-MG alcançou a virada. O árbitro assinalou pênalti para o Coelho após ver no VAR toque de mão de Douglas. Moisés se encarregou da cobrança e colocou os visitantes na frente.

O Guarani tentou uma pressão final, mas o América-MG soube se segurar até o fim do jogo, que acabou aos 53 minutos.