Na liderança, Athletic ganha da Aparecidense e mantém 100% na Série C

Nesta segunda-feira, pela quinta rodada da Série C do Brasileiro, o Athletic Club recebeu a Aparecidense e venceu por 1 a 0, mantendo seus 100% de aproveitamento na competição. O gol da equipe da casa foi marcado por Jonathas Cristian.

Com o triunfo, o Athletic soma cinco vitórias em cinco partidas e lidera com 15 pontos, quatro a mais que a Ferroviária. Com a derrota, a Aparecidense permanece na décima colocação, com cinco pontos.

Por conta do adiamento da partida diante do São José, o Athletic volta a campo apenas no dia 3 de junho, às 20h (de Brasília), como visitante, contra o Botafogo-PB. Já a Aparecidense, que enfrentaria o Ypiranga, joga no dia 1º de junho, às 17h, contra o Confiança, fora de casa.

?? VITÓRIA DO ESQUADRÃO O Athletic Club venceu o Aparecidense por 1 a 0, na Arrna Sicredi, pela 5ª rodada da Série C. O artilheiro Jonathas marcou o gol da vitória. pic.twitter.com/26oEbMLy8U ? Athletic Club SAF (@athleticclubmg) May 21, 2024

Em jogo de poucas emoções, o único gol da partida foi marcado aos 9 minutos do segundo tempo. Após dominar bola afastada pela defesa, Jonathas Cristian dominou na entrada da área, cortou o marcador e acertou finalização rasteira, no canto esquerdo de Pedro Henrique.

A Aparecidense tentou chegar ao empate aos 30 minutos de etapa complementar. Ezequiel, na pequena área, recebeu cruzamento de Dudu pela ponta esquerda, mas cabeceou por cima da meta.

Em mais uma partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro disputada nesta segunda-feira, o Figueirense visitou o Floresta e ganhou por 2 a 0.