Internacional solicita à CBF áudios do VAR em pênalti não marcado contra o Atlético-GO

O Internacional confirmou na noite desta segunda-feira o envio de um ofício à ouvidora da CBF, pedindo os áudios do VAR em um lance na partida contra o Atlético-GO, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O Colorado reclamou de pênalti em cima do zagueiro Gabriel Mercado, cometido por Rhaldney, meia do Dragão.

"O Sport Club Internacional anuncia que, conforme antecipado na noite de domingo (28/04), enviou um ofício para a ouvidoria da CBF solicitando os áudios do VAR no lance em que o zagueiro Gabriel Mercado sofre um pênalti claro do atleta Rhaldney, camisa oito do Atlético-GO. Válida pela quarta rodada do Brasileirão, a partida disputada no Beira-Rio contou com erros claros da arbitragem e de falta de protocolo do VAR", divulgou o Inter.

Após o jogo, ainda no domingo, o clube gaúcho já havia se manifestado em relação ao lance e afirmou que pediria explicações à CBF.

O presidente Alessando Barcellos, em coletiva após a partida, desabafou em relação à arbitragem no futebol brasileiro, afirmando que os supostos erros vêm acontecendo com frequência.

Edna Alves foi a responsável pelo apito na partida e estava acompanhada dos assistentes Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua. Na cabine do VAR, estavam Daiane Muniz, Amanda Pinto e Charly Deretti.

O confrontou terminou empatado em 1 a 1. O resultado colocou o Internacional na sexta posição com sete pontos. O Atlético-GO ocupa a vice-lanterna com apenas uma unidade somada.