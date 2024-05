Botafogo vence Universitario fora de casa e assegura classificação às oitavas da Libertadores

O Botafogo venceu por 1 a 0 o Universitario-PER, nesta quinta-feira, em Lima. Com o resultado, os alvinegros chegaram a nove pontos, na segunda posição do grupo D, mas classificados para as oitavas de final da Libertadores. Já os peruanos, com cinco, estão em terceiro, já eliminados.

O gol da vitória do Botafogo aconteceu no segundo tempo, com Jeffinho.

Na última rodada, o Botafogo viaja para enfrentar o Junior-COL, em Barranquilha, no dia 28 de maio. No mesmo dia, o Universitario duela contra a LDU-EQU, em Quito.

O jogo

O confronto começou com muita correria de ambas as equipes, mas sem a criação de bons lances. O Botafogo teve a primeira chance aos 20 minutos. Marlon Freitas arriscou da entrada da área e viu a bola passar perto do gol. Do outro lado, o Universitario tinha mais posse de bola, mas pecava nas finalizações.

Aos poucos, os peruanos passaram a dominar a partida. Com isso, o Universitario rondava a área alvinegra. O Botafogo tinha dificuldade para avançar e apostava nos lançamentos para Júnior Santos.

Nos minutos finais, o Universitario aumentou a pressão. Os donos da casa tiveram boas chances de abrir o placar em bolas aéreas. Para a sorte do Botafogo, Riveros e Valera erraram o alvo. Assim, o duelo seguiu igual até o intervalo.

No segundo tempo, os donos da casa seguiram tendo o domínio das ações. Os peruanos quase marcaram aos dez minutos quando Di Benedetto cabeceou em cima de John.

O Botafogo tentava avançar nos contra-ataques e teve chance de abrir o placar aos 18 minutos. Luiz Henrique foi lançado, mas finalizou muito mal. O lance animou os alvinegros, que melhoraram na partida.

Os cariocas chegaram ao gol aos 31 minutos. Savarino aproveitou falha da zaga e lançou Jeffinho. O atacante invadiu a área e tocou na saída de Britos.

Após o gol, o Botafogo recuou e voltou a permitir a pressão do Universitario. No entanto, os alvinegros souberam impedir a criação de bons lances dos donos da casa. Assim, os cariocas seguraram o resultado para confirmar a classificação para as oitavas de final da Libertadores.

FICHA TÉCNICA



UNIVERSITARIO-PER X BOTAFOGO-BRA

Local: Estádio Monumental, em Lima (Peru)



Data: 16 de maio de 2024 (Quinta-feira)



Horário: 19h(de Brasília)



Árbitro: Cristian Garay (Chile)



Assistentes: Alejandro Molina (Chile) e Gabriel Ureta (Chile)



VAR: Christian Ferreyra (Uruguai)

Cartões amarelos: Di Benedetto e Ureña (Universitario); Danilo Barbosa e Bastos (Botafogo)

GOL

BOTAFOGO: Jeffinho, aos 31 minutos do segundo tempo

UNIVERSITARIO: Sebastián Britos, Aldo Corzo, William Riveros e Di Benedetto; Andy Polo, Murrugarra (Concha), Rodrigo Ureña (Dorregaray), Martín Pérez Guedes (Calcaterra) e Arlen Portocarrero; Edison Flores (González) e Alex Valera (Rivera)



Técnico: Fabián Bustos

BOTAFOGO: Jhon, Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Marlon Freitas, Danilo Barbosa (Gregore) e Tchê Tchê (Patrick de Paula); Jefferson Savarino (Yarlen), Júnior Santos e Luiz Henrique (Jeffinho)



Técnico: Artur Jorge