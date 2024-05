Atlético-MG confirma lesão na coxa do meio-campista Otávio

Nesta quinta-feira, o Atlético-MG confirmou a lesão do meio-campista Otávio. Segundo o clube, o atleta teve uma contusão muscular com ruptura do tendão na região posterior da coxa esquerda no jogo contra o Peñarol, realizado na última terça-feira, pela Libertadores.

Apesar de não informar o tempo que ficará longe dos gramados, o Galo comunicou que o atleta já está em tratamento na fisioterapia.

"O meio-campista Otávio teve uma lesão muscular com ruptura do tendão na região posterior da coxa esquerda. O atleta já está em tratamento na fisioterapia", escreveu o clube.

Otávio foi obrigado a deixar o jogo logo aos 19 minutos da etapa inicial para a entrada de Igor Gomes.

Por fim, o Atlético-MG retornaria aos gramados neste sábado, contra o Bahia, pelo Brasileirão. No entanto, por conta do adiamento de duas rodadas da competição, a equipe jogará somente na próxima quarta-feira, diante do Sport, pela Copa do Brasil.