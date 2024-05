Ex-volante Renan disse que tentou comprar passe de Lucas no São Paulo

O ex-volante Renan revelou, durante a Live do São Paulo no YouTube do UOL, que pensou em comprar o passe de Lucas, ídolo do Tricolor, na época em que o meia-atacante atuava na equipe sub-17 do time paulista.

Entenda a história

Renan voltou de empréstimo do Al-Ittihad no final de 2017 e passou a treinar em Cotia, ao lado dos jovens da base são-paulina.

Ele notou o talento de Lucas e tentou, ao lado do amigo e ex-lateral Maurinho, comprar o passe de Lucas — na época conhecido como Marcelinho.

A ideia não foi para frente. Renan não tinha o dinheiro suficiente na época, enquanto Maurinho, ainda segundo o ex-volante, "não estava com cabeça boa". Ele ainda brincou ao relembrar a história.