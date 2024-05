Clima de despedida? Endrick faz post no Instagram agradecendo Palmeiras

Em clima de despedida, Endrick fez post se declarando e agradecendo ao Palmeiras.

O que aconteceu:

A joia do alviverde escreveu "Palmeiras eu te amo, obrigado por tudo", acompanhado de uma montagem de fotos dele no jogo desta quarta-feira, no Allianz Parque, contra o Independiente Del Valle.

Endrick ainda tem três jogos pelo Palmeiras, contra o Botafogo-SP, pela Copa do Brasil; San Lorenzo, pela Libertadores; e Atlético-MG, pelo Brasileirão - os jogos contra Criciúma e Vasco, no Brasileiro, foram adiados devido as enchentes no Rio Grande do Sul.

O jovem precisou sair de maca no jogo desta quarta-feira, o que preocupou os torcedores. Mas, nesta quinta-feira (16) o Palmeiras informou que ele teve um edema na coxa direita, mas não preocupa.

A suspensão que Endrick cumpriria contra o Criciúma pode acarretar em sua ausência no jogo contra o Galo, antecipando ainda mais a despedida da joia.

O jogador se apresenta para a seleção brasileira em 3 junho para os amistosos contra México e Estados Unidos, em 8 e 12 de junho, e Copa América, entre 14 de junho e 14 de julho.

O atacante é esperado no Real Madrid após a Copa América, para a realização da pré-temporada.

Confira o post: