Com retorno de Vitor Roque, Barcelona ganha do Almería pelo Espanhol

Em compromisso válido pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona visitou o Almería e venceu por 2 a 0, nesta quinta-feira. Vitor Roque voltou a jogar após uma série de cinco partidas, mas quem brilhou foi Fermín López, autor dos gol da partida.

A duas rodadas do final, no segundo lugar da competição, o Barcelona chegou aos 79 pontos, quatro a mais que o Girona. Já o rebaixado Almería permaneceu com 17 pontos, na lanterna do torneio.

O próximo embate do Barcelona será no domingo, às 14h (de Brasília), no Camp Nou, contra o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol. Ao mesmo tempo, o Almería visita o Mallorca.

O Barcelona inaugurou o placar logo aos 14 minutos da etapa inicial. Após cruzamento de Hector Fort pela ponta esquerda, Fermín López ganhou do marcador no alto e cabeceou forte para marcar o primeiro da partida.

Aos 22 minutos da etapa inicial, o Almería quase empatou com Lozano, que recebeu passe de Jonathan Vieira dentro da área e, cara a cara com Ter Stegen, bateu para fora.

Lamine Yamal quase ampliou para a equipe visitante aos 28 da primeira etapa. O atacante espanhol roubou a bola, driblou o marcador na linha de fundo finalizou cruzado, de direita, na trave.

O Barcelona aumentou a diferença aos 22 minutos da etapa complementar, novamente com Fermín López, que recebeu cruzamento rasteiro de Sergi Roberto e concluiu cruzado, de canhota, para anotar seu segundo gol no jogo.

Por fim, seis minutos depois, o atacante brasileiro Vitor Roque entrou no lugar do espanhol Ferran Torres.

Confira outros resultados desta quinta pelo Espanhol:

Las Palmas 2 x 2 Real Betis

Real Sociedad 1 x 0 Valencia