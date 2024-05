PVC: Antero Greco era um jornalista brilhante e gentil

Paulo Vinícius Coelho afirmou no De Primeira que Antero Greco, que morreu hoje aos 69 anos, era um jornalista brilhante e gentil até mesmo quando precisava ser duro no exercício da profissão. PVC falou sobre as características do ex-colega, que era palmeirense de origens italianas e ficou marcado pelo jornalismo inteligente e bem-humorado.

'Antero foi um jornalista brilhante e gentil': "Antero era paulistano do Bom Retiro e italiano da gema, porque ele era Antero Greco afinal de contas. Paulistano do Bom Retiro que morava durante décadas no bairro do Sumaré, pertinho da ESPN. Ele foi um jornalista de mídia impressa brilhante e gentil, como disse o Trajano outro dia. Se usasse uma palavra para definir o Antero, eu diria gentileza, e era isso mesmo".

'Esse cara era o Antero': "Antério era um jornalista que quando tinha que botar o dedo na ferida, punha com argumentação de uma maneira que o cara que sentia no fígado a pancada não reclamava porque não tinha como reclamar, porque estava bem dito o que tinha que dizer. Não era uma pancada no vazio, quando você tem que acertar o fígado, o cara sente porque o cara sabe que é um cara gentil que está exercendo a profissão dele. Ele fazia jornalismo, e jornalismo diverte, entretém, jornalismo também é entretenimento, não precisa nem dizer que é, porque você para na frente da TV ou na frente de um texto e não para de ler ou não para de ver. Esse cara era o Antero".

