Brasil supera Coreia do Sul e vence a segunda partida pela Liga das Nações

Nesta quinta feira, pela Liga das Nações, a Seleção Brasileira enfrentou a Coreia do Sul e venceu por 3 sets a 0, com parciais de (25/15, 25/19 e 25/17), no Maracanãzinho. Assim, alcançou seu segundo triunfo no torneio.

Em jogo com pouco mais de uma hora de duração, o técnico José Roberto Guimarães usou a fragilidade da equipe adversária para rodar o elenco e dar oportunidade para todas as atletas brasileiras entrarem em quadra, como Helena e Luzia, que estrearam na competição.

A presença de Roberta como levantadora titular no lugar de Macris foi uma das mudanças promovidas por Zé Roberto, além de Kisy e Natinha entre as titulares.

A única ausência da Seleção Brasileira foi a líbero Nyeme, que jogou o primeiro jogo diante do Canadá e foi poupada por questões físicas.

A Coreia do Sul se mostrou enfraquecida no aspecto ofensivo e ofereceu poucos riscos para a Seleção, que aproveitou os contra-ataques e, após desperdiçar alguns match points, garantiu a vitória por meio de Tainara. Com 18 pontos marcados, Ana Cristina foi o destaque da partida.

O próximo adversário do Brasil na Liga das Nações será a seleção dos Estados Unidos, na noite desta sexta-feira, no Maracanãzinho, às 21h (de Brasília).