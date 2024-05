Ex-São Paulo, Thiago Carpini é apresentado como novo treinador do Vitória

Thiago Carpini foi apresentado oficialmente como o novo treinador do Vitória para o restante da temporada nesta quinta-feira. Ex-São Paulo, o técnico avaliou sua passagem pelo clube paulista e valorizou a experiência adquirida.

"A cada experiência que temos na vida, a gente traz amadurecimento. Foi muito bom esse período no São Paulo por conta desses motivos. Amadureci em vários aspectos. Errei muito, acertei um pouco e acho que a gente chega um pouco melhor. Saio melhor do que quando cheguei no São Paulo. Me vejo cada vez mais preparado e um profissional, um ser humano, melhor para estar aqui no Vitória e contribuir nesse momento", disse.

Thiago Carpini ainda destacou o trabalho de Léo Condé no comando do Vitória e falou sobre as mudanças que pretende realizar.

"Espero que a gente possa iniciar um novo ciclo. Em todo início e fim de trabalho, as mudanças se fazem necessárias. Eu já passei por isso estando no outro lado, mas a gente entende também o trabalho que vinha sendo feito. Um trabalho que deu para o Vitória um título nacional inédito, deu pra nação rubro-negra um título estadual. Vamos tentar potencializar as coisas boas feitas pelo trabalho anterior e, dentro disso, colocar algumas ideias, alguns comportamentos, dentro daquilo que nós pensamos enquanto futebol", contou.

Em seus primeiros passos pelo novo clube, o treinador não desperdiçou a oportunidade de manifestar confiança no elenco.

"Antes, a gente precisa chegar, entender e conhecer melhor as características, de que maneira a podemos aproveitar o que se tem aqui. Claro que todo elenco tem suas limitações e nós entendemos e reconhecemos a nossa. Reconhecer isso é uma grandeza. Um fator que pesou muito para a nossa chegada foi o elenco, confiar no que temos aqui. Esse é o primeiro ponto e, desde do primeiro momento que batemos o martelo para o início desse ciclo, é porque confiamos muito nesses atletas. Confio muito nesse projeto e acredito que nós todos vamos estar na mesma página" destacou.

NOVO PROFESSOR! ???? ? O Esporte Clube Vitória deseja boas-vindas ao novo técnico do Leão, Thiago Carpini.

Junto com ele chegam os auxiliares técnicos Estephano Djian e Josué Romero, assim como o preparador físico Caio Gilli.

O técnico tem passagens por diversos times... pic.twitter.com/cDjrsA31H1 ? EC Vitória (@ECVitoria) May 14, 2024

Na 18ª posição, o Vitória não começou bem o Campeonato Brasileiro. A estreia do técnico será na próxima quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), contra o Botafogo, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O clube baiano perdeu a ida por 1 a 0, no Rio de Janeiro.

"É uma campanha agora de recuperação. Nós temos a consciência disso. O sonho do torcedor é o mesmo que o nosso, de dar uma resposta, de vencer, de classificar para uma Sul-Americana, uma Libertadores, mas eu não gosto muito de vender sonhos. A gente precisa trabalhar com a realidade, precisamos trabalhar, primeiro, com a nossa permanência e, na medida do possível, vamos sonhar e buscar coisas maiores. Trabalho para isso, não vai faltar", declarou.