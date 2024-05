Bahia segue preparação para enfrentar o Criciúma pela Copa do Brasil

Por conta da paralisação do Campeonato Brasileiro, o Bahia não terá o compromisso contra o Atlético-MG neste final de semana. Com isso, na manhã desta quinta-feira, o Tricolor de Aço seguiu a preparação para enfrentar o Criciúma, pela Copa do Brasil.

As atividades começaram na academia com uma ativação, na qual foi comandada pelo prepador físico Danilo Augusto. O restante do dia foi dedicado a trabalhos técnicos e táticos.

Primeiramente, o treinador Rogério Ceni dividiu o grupo para um treino em campo reduzido. A cada perda de posse ou finalização havia uma troca entre os quintetos participantes.

Na sequência, o elenco foi dividido em três equipes. Duas se enfrentavam, enquanto a terceira ficava posicionada sob linhas e participava apenas com toques quando acionada.

Na parte final, os jogadores foram reorganizados. Desta vez, Rogério Ceni dividiu em dois times e comandou um treino tático.

Os auxiliares Nelson Simões e Leandro Dell ainda realizaram atividades especificas com jogadores da defesa. Outros atletas aprimoraram cobranças de falta frontal.

O lateral-esquerdo Ryan e o volante Acevedo seguiram seus cronogramas de recuperação. O Bahia volta aos treinos na manhã desta sexta-feira.

Criciúma e Bahia se enfrentam na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, na Arena Fonte Nova, os baianos venceram por 1 a 0.