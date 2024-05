Seleção brasileira monitora Ederson após lesão e mantém cautela sobre corte

Do UOL, em São Paulo (SP)

A seleção brasileira está monitorando a lesão do goleiro Ederson e mantém cautela sobre cortar o jogador da Copa América.

O que aconteceu

A seleção está entendendo ainda a gravidade de lesão do titular do Manchester City. Ele foi convocado para o torneio de seleções ao lado de Alisson e Bento.

Existe certo otimismo da seleção em contar com Ederson devido ao tempo para início da Copa América. A seleção se apresentar já no dia 29 de maio para preparação e amistosos, mas só estreia no torneio em 24 de junho.

Ederson tem uma "pequena fratura na órbita ocular", segundo confirmou o City. Ele vai perder os últimos dois jogos da temporada, que decidem títulos da Premier League e Copa da Inglaterra.

Não há pressa para decidir sobre o caso pois a seleção tem até perto do início do torneio para cortar um atleta por lesão. Dorival Jr vai convocar nos próximos dias mais três atletas após liberação da Conmebol de 26 nomes ao invés de 23, mas todos serão atletas de linha.