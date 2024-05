Lateral direito do São Paulo, Rafinha completa 20 anos de carreira e destaca volta ao Brasil

Rafinha, lateral direito do São Paulo, nesta quinta-feira, 16 de maio de 2024, completou 20 anos de carreira no futebol profissional. O atleta acumula passagens por grandes clubes do Brasil e da Europa, além de ter conquistado diversos títulos.

"Tive a honra e o privilégio de passar por grandes clubes e viver momentos inesquecíveis nesses 20 anos de carreira. Quando comecei no Coritiba, tinha muitos sonhos na minha vida. Hoje posso dizer que realizei grande parte deles", disse o lateral direito.

Rafinha fez sua primeira partida no dia 16 de maio de 2004, quando defendia o Coritiba. Na ocasião, o Coxa, no Couto Pereira, empatou sem gols com a Ponte Preta, pelo Campeonato Brasileiro.

Após passagem pelo time do Paraná, o jogador foi negociado junto ao Schalke 04, da Alemanha. Mas, foi quando defendeu o Bayern de Munique que Rafinha destacou-se no cenário do futebol europeu, já que venceu a Liga dos Campeões e foi sete vezes campeão do Campeonato Alemão.

"Vivi grandes momentos na Alemanha, primeiro no Schalke e depois no Bayern, são mais de 450 jogos neste país que aprendi a amar. Tive a sorte de conhecer grandes seres humanos que se tornaram amigos, irmãos que o futebol me deu", pontou o atleta.

De volta ao Brasil, em 2019, o lateral direito fez parte do Flamengo comandado por Jorge Jesus, que sagrou-se campeão brasileiro e da Libertadores. Rafinha aproveitou para comentar o acerto ao voltar para seu país natal. "De volta ao Brasil depois de mais de uma década no exterior, voltei para um dos gigantes: o Flamengo. Um grande grupo que nos levou a grandes conquistas! A volta ao meu país foi bem melhor do que eu poderia imaginar."

Desde 2022 no São Paulo, clube de seu coração, o camisa 13 foi campeão da Copa do Brasil de 2023, título inédito do Tricolor, e da Supercopa do Brasil de 2024, nos pênaltis, diante do rival Palmeiras.

"Hoje vivo outro sonho de infância: jogar pelo meu time do coração. O SPFC sempre esteve presente na minha vida, e quando surgiu a oportunidade eu não precisei pensar duas vezes. Um agradecimento especial a esse clube, diretoria, comissão, funcionários e companheiros de grupo, que vivem e compartilham desse sonho comigo todos os dias", acrescentou o experiente jogador.

Além de São Paulo, Flamengo e Coritiba, Rafinha também defendeu as cores do Grêmio pelo futebol brasileiro. "Além desses, é claro que não posso deixar de mencionar Genoa, Olympiacos e Grêmio, onde também fui campeão, extremamente bem recebido e guardo lembranças com carinho no meu coração."

Multicampeão, Rafinha, no total, disputou 770 partidas em sua carreira e conquistou 33 títulos.