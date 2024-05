Gabigol é fotografado vestindo nova camisa do Corinthians

Do UOL, em São Paulo e no Rio de Janeiro

O atacante Gabigol, do Flamengo, foi fotografado vestindo a nova segunda camisa do Corinthians.

O que aconteceu

Ele estava usando a camisa preta do Corinthians em um evento social. No registro, divulgado inicialmente pelo jornalista Luis Fabiani, o jogador de 27 anos aparece sentado a uma mesa com bebidas alcoólicas. Ele está de lado, e é possível reconhecer os patrocínios da Vai de Bet e BMG.

Não se sabe a data em que a foto foi tirada, mas o novo uniforme do Alvinegro paulista foi lançado recentemente, em 2 de maio.

No último sábado (11), Gabigol atuou na partida do Flamengo contra o Corinthians, mas o clube do Parque São Jorge jogou com o uniforme branco. O duelo foi disputado no Maracanã, e ele entrou no segundo tempo.

A assessoria de Gabigol informou ao UOL que teve conhecimento da foto. A reportagem aguarda um posicionamento sobre o contexto da imagem, e o texto será atualizado.

O novo uniforme do Corinthians tem como foco o combate ao racismo. A campanha de lançamento foi "Nossa história é uma página em preto".

Gabigol foi desejo do Corinthians na última janela de transferência. Em fim de contrato com o Rubro-Negro, o jogador entrou da mira do presidente Augusto Melo, mas a negociação não andou.