Jornal indica interesse da Inter de Milão em Nacho Fernández, do Real Madrid

O contrato de Nacho Fernández, capitão do Real Madrid, se encerra no dia 30 de junho. O jogador deve deixar o clube de graça no final da temporada e a Inter de Milão aparece como interessada em contar com o zagueiro, conforme noticiado pelo jornal italiano Gazzetta dello Sport, nesta quinta-feira.

Buscando renovar os contratos de Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, a equipe italiana não planejava fazer contratações para o setor de defensivo, mas, de acordo com o jornal, não quer perder a oportunidade de contar com um jogador do nível e experiência de Nacho Fernández sem custos.

Uma possível saída de Vrij para o futebol holandês também contribuí para o interesse no espanhol.

O modelo de contratação de jogadores em fim de contrato não é novidade no clube italiano, que confirmou as chegadas de Mehdi Taremi, do Porto, e Piotr Zielinski, do Napoli, de graça, para a próxima temporada.

A intenção de Nacho, segundo o jornal, é reforçar alguma equipe norte-americana e disputar a MLS, mas a Inter de Milão busca convencer o jogador a permanecer na Europa e continuar atuando no alto escalão do futebol mundial.

O veículo italiano ainda destaca a vasta experiência de Nacho Fernández na Liga dos Campeões como um dos principais fatores de interesse do clube italiano.

Em 14 anos defendendo o Real Madrid, o jogador já conquistou o principal campeonato de clubes cinco vezes e, no dia 1º de junho, faz a final da competição contra o Borussia Dortmund com a chance de levantar a taça pela 6ª sexta vez na carreira.

A Liga dos Campeões é o grande objetivo da Inter, que desde 2010 não conquista a Europa.