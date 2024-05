Escalação do São Paulo: Lucas começa duelo com o Barcelona-EQU na reserva

A escalação do São Paulo está definida para o confronto desta quinta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Morumbis. Lucas Moura, recuperado de uma lesão na região posterior da perna esquerda, voltou a ser relacionado, mas começará a partida no banco de reservas.

A escalação do São Paulo completa para encarar o Barcelona de Guayaquil tem: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Alisson, Galoppo e Michel Araújo; Ferreirinha, Luciano e André Silva.

Para essa partida o técnico Luís Zubeldía conta com os seguintes desfalques: Calleri (lesão na panturrilha direita), Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo) e Pablo Maia (cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda).

Com a classificação para a próxima fase já assegurada, o São Paulo é o segundo colocado do Grupo B, com nove pontos, atrás apenas do Talleres, com 13. Apesar da a vitória do rival argentino, por 1 a 0, sobre o Cobresal, na última terça-feira, o Tricolor segue dependendo apenas de si para avançar às oitavas de final como líder da chave.

Para assegurar a primeira colocação, o São Paulo tem duas possibilidades:

- Se vencer o Barcelona de Guayaquil, o time de Luis Zubeldía ficará a um ponto do Talleres na tabela e terá de bater o rival argentino na última rodada para ultrapassá-lo em número de pontos e ir às oitavas como líder do Grupo B.

- Se empatar com o Barcelona de Guayaquil, o São Paulo também terá de vencer o Talleres na última rodada, no Morumbis, para empatar com os argentinos em número de pontos e garantir a liderança da chave nos critérios de desempate.

A expectativa é de que o São Paulo jogue diante de cerca de 50 mil torcedores nesta quinta-feira. Mais de 44 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para esse confronto.