Jeffinho decide, Botafogo vence fora e garante vaga antecipada nas oitavas

O Botafogo não se intimidou com um Monumental lotado, venceu o Universitario por 1 a 0 pelo Grupo D da Libertadores e garantiu sua vaga antecipada às oitavas de final do torneio. Jeffinho, já na 2ª etapa, foi o autor do único gol da partida, disputada em Lima, no Peru.

Com o resultado, a equipe de Artur Jorge chegou aos 9 pontos e encostou no líder Junior, que havia vencido na terça-feira (14). Os cariocas só ocupam o 2° lugar pelo saldo de gols.

O Universitario, por outro lado, não tem mais condição de passar de fase. O objetivo da equipe peruana, a partir de agora, é garantir o 3° lugar para disputar as fases finais da Sul-Americana.

Os times jogam pela última rodada da chave no próximo dia 28. O Botafogo vai a Barranquilla encarar o Junior pelo topo da chave, enquanto o Universitario, também fora de casa, mede forças com a LDU.

Como foi o jogo

O 1° tempo teve um Botafogo com dificuldades ofensivas. A equipe de Artur Jorge até ensaiou boas jogadas, mas deu apenas um chute (errado) à meta de Britos nos primeiros 45 minutos. Os peruanos, mesmo arriscando bastante, também não capricharam na pontaria e deram pouquíssimo trabalho a John. Houve ainda uma reclamação por parte dos brasileiros, que pediram mão na bola de Di Benedetto dentro da área — a arbitragem, no entanto, não considerou pênalti.

Na etapa final, um erro da zaga do Universitario gerou o gol de Jeffinho já na casa dos 32 minutos. Rivero tentou cortar um lançamento da defesa brasileira, mas "espirrou o taco" e deu a bola para Savarino, que deu lindo passe para o camisa 47 deslocar o goleiro rival e decretar o resultado em Lima: 1 a 0.