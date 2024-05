Félix Torres treina normalmente após sentir dores no tornozelo e não preocupa o Corinthians

O zagueiro Félix Torres não deve ser um problema para o Corinthians nos próximos jogos. O jogador saiu de campo com dores no tornozelo durante a partida diante do Argentinos Juniors, mas não teve diagnosticada nenhuma lesão grave.

O defensor trabalhou normalmente no CT Dr. Joaquim Grava nesta quinta-feira de manhã e não preocupa o técnico António Oliveira e sua comissão.

A tendência, portanto, é que o equatoriano fique à disposição para o jogo de volta contra o América-RN, pela terceira fase da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira. Na ida, o Timão venceu a equipe potiguar por 2 a 1, em Natal.

Félix Torres saiu no intervalo do duelo contra o Argentinos Juniors, na última terça-feira, na Neo Química Arena. Os comandados de António Oliveira venceram a partida válida pela Sul-Americana por 4 a 0.

O equatoriano reclamou de um incômodo na região logo no início da partida, mas se manteve em campo. Depois, na reta final do primeiro tempo, ele voltou a se queixar de dores, mas, novamente, permaneceu no gramado. O defensor só foi deixar o jogo ao término do primeiro tempo, sendo substituído por Gustavo Henrique.

O zagueiro é um dos principais jogadores do Corinthians nesta temporada. Ele atuou em 25 dos 26 compromissos do clube em 2024, sendo titular em todos eles.