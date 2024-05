Antero Greco é enterrado em SP com camisa do Palmeiras e homenagens

O jornalista Antero Greco foi enterrado nesta quinta-feira (16), no Cemitério do Redentor, em São Paulo, em clima de muita emoção e com lembranças de seu time do coração, o Palmeiras.

O que aconteceu

Muitos parceiros de profissão marcaram presença no velório de Antero Greco. Além de companheiros de ESPN, colegas de outras emissoras foram se despedir de Antero Greco, como Paulo Soares, Juca Kfouri, Gian Oddi, José Trajano, Casagrande, Mauro Betting, Sérgio Xavier, entre outros.

Lembranças de um palmeirense. Sobre o caixão de Antero Greco, foram colocadas uma camisa do Palmeiras e uma flâmula com a lista de títulos do clube alviverde.

Entre os presentes, vários prestaram homenagens a Antero Greco, dizendo que ele foi uma grande referência'na profissão. O jornalista de 69 anos - completaria 70 no dia 2 de junho - foi um dos fundadores da ESPN, em 1994.

Morte de Antero:

O jornalista esportivo morreu nesta quinta-feira (16), aos 69 anos, em decorrência de um tumor cerebral.

O Hospital Beneficência Portuguesa informou que o comentarista da ESPN faleceu às 3h (de Brasília), devido à complicações de um meningioma.

Ele enfrentava a doença desde junho de 2022, precisando realizar cirurgias e sessões de radioterapia nos últimos anos.