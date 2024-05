Flu aproveita expulsão, vence Cerro e avança como líder na Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Fluminense venceu o Cerro Porteño (PAR) por 2 a 1, nesta quinta-feira (16), no Maracanã, e assegurou tanto a classificação antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores como também o primeiro lugar no Grupo A.

O Tricolor foi aos 11 pontos. Cerro e Colo-Colo (CHI) estão com cinco, mas os paraguaios levam vantagem nos critérios de desempate. O lanterna da chave é o Alianza Lima (PER), com quatro.

A última partida do Flu na fase de grupos será contra o Alianza Lima. O jogo acontece no próximo dia 29, no Maracanã, com os cariocas já classificados.

Expulsão. O zagueiro Javier Baéz, do Cerro, foi expulso aos 24 minutos do segundo tempo após receber o segundo cartão amarelo.

Agora é Copa do Brasil. Com as rodadas 7 e 8 do Campeonato Brasileiro suspensas, o Fluminense vira a chave para a Copa do Brasil, onde na próxima quarta-feira (22) faz o jogo de volta da terceira fase, contra o Sampaio Corrêa, no Maracanã. Na ida, no Maranhão, o Tricolor venceu por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença que fica com a vaga nas oitavas.

O jogo

O Fluminense iniciou bem o jogo, pressionando, e teve um gol anulado logo com cinco minutos. O golaço de Marcelo, aos 14, parecia indicar que a partida seria fácil, mas não foi isso que aconteceu. A defesa passou a ceder muitos espaços e o Cerro se aproveitou disso nos contra-ataques, empatando o duelo desta forma e tendo a oportunidade, inclusive, de virar, quando teve um gol anulado após recomendação do VAR.

O Tricolor voltou para o segundo tempo muito mais atento no quesito defensivo, o que fez o time produzir mais ofensivamente. A equipe teve paciência mesmo com o empate e conseguiu achar o segundo gol depois de muito explorar as bolas aéreas.

Gols e lances

Cano tem gol anulado. Logo aos cinco minutos do primeiro tempo, Antônio Carlos deu uma bicicleta após escanteio, a bola desviou em Arias e sobrou para Cano, que concluiu para o fundo do gol. A arbitragem, porém, assinalou impedimento.

Golaço de Marcelo! Aos 14, Marcelo recebeu lançamento na entrada da área, cortou o marcador e chutou com a perna direita, fazendo um lindo arco para o fundo das redes. Que golaço do lateral, que é canhoto!

Cerro empata e Flu fica na bronca. O Cerro Porteño empatou quatro minutos depois em lance polêmico. Piris da Motta ganhou dividida de Alexsander, foi à linha de fundo e cruzou para Viera escorar para o gol. Os jogadores tricolores reclamaram bastante de falta em Alexsander, mas o VAR não concordou.

Gol do Cerro anulado. Pouco tempo depois foi a vez do Cerro Porteño ter um gol anulado. Viera tocou de cabeça para Churín que concluiu e marcou, mas o VAR apontou impedimento.

Gol do Fluminense! O Fluminense voltou a ficar na frente do placar aos 27 minutos do segundo tempo, quando Guga cruzou, Ganso escorou de cabeça, a bola quicou no gramado e morreu no fundo do gol.

FLUMINENSE 2 X 1 CERRO PORTEÑO

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Libertadores (5ª rodada da fase de grupos)

Data e hora: 16 de maio de 2024, às 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Auxiliares: Cristián Navarro (ARG) e Maximiliano del Yesso (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

Cartões amarelos: Martinelli (FLU); Javier Baéz, Ronaldo de Jesús, Piris da Mota (CER)

Cartões vermelhos: Javier Baéz (CER)

Gols: Marcelo, aos 14 minutos do primeiro tempo (FLU); Viera, aos 18 minutos do primeiro tempo (CER); Paulo Henrique Ganso, aos 27 minutos do segundo tempo (FLU)

Fluminense: Fábio, Guga (Renato Augusto), Antônio Carlos, Martinelli e Marcelo; Alexsander, Lima e Ganso (Felipe Andrade); John Arias, Keno (Isaac); Germán Cano (John Kennedy). Técnico: Fernando Diniz.

Cerro Porteño: Jean, Alan Benítez, Javier Báez, Eduardo Brock e Arzamendia; Piris da Motta, Carrascal (Morel) e Wilder Viera (Aguayo); Iturbe (Carrizo), Churín (Portillo) e Cecilio Domínguez (Ronaldo de Jesús). Técnico: Manolo Jiménez.